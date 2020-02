Daniel "Panzer" Friedl - Ich war auch auf den Flügeln zu Hause

Ball you need is love – aus Liebe zum Fußball. . 52:10 Min. . Verfügbar bis 19.02.2021. WDR Online.

Der Sänger und Gitarrist der deutschen Pop-Punk-Band Itchy spricht mit Arnd Zeigler u.a. über seine Helden und Idole, die Emotionen in der Fankurve, das Thema "Rassismus im Fußball" und die zahlreichen Parallelen von Fußball und Musik.

