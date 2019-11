Christine Westermann - Box heißt bei mir immer noch Strafraum

Ball you need is love – aus Liebe zum Fußball. . 53:05 Min. . Verfügbar bis 13.11.2020. WDR Online. Von Arnd Zeigler.

Die Fernseh- und Radiomoderatorin, Journalistin und Autorin spricht mit Arnd Zeigler u.a. über Fußballer- und Reportersprache, besondere Stadionerlebnisse, aufgeplatze Senfpäckchen und ihren Besuch auf dem Bankett der Bayern nach dem Champions League-Sieg 2001.

