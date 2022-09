Proms-Konzert zum Gedenken an Queen Elisabeth II.

ARD Radiofestival: Konzert & Oper. . 03:55:32 Std. . Verfügbar bis 10.10.2022. ARD.

Die "Last Night of the Proms" wurde nach dem Tod Queen Elisabeths II. abgesagt. In vier Konzertmitschnitten der BBC Proms 2022 gedenkt das ARD Radiofestival der verstorbenen Monarchin, u.a. mit dem National Youth Choir of Great Britain und Johannes Brahms‘ Requiem.