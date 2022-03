Lebensentscheidung: Schimmelwand!

1LIVE 99 Problems – Die Radioshow. . 01:51:40 Std. . Verfügbar bis 10.02.2023. 1LIVE.

Er ist der neue Kollege in unserem Moderationsteam: Jeden Monat moderiert Comedian und Podcaster Felix Lobrecht in 1LIVE. In seiner Sendung 99 Problems kümmert er sich exklusiv um eure Sorgen und bringt außerdem seine eigene Musik mit! Die erste Sendung zum Nachhören gibt es hier in der 1LIVE App. +++ Playlist +++ Curtis Mayfield - Move On Up ++ Charles & Eddie - Would I Lie To You?++ 00:08:30 Anruferin Pippa aus Krefeld ++Jefferson Airplane - Somebody To Love ++ 00:21:30 Anrufer Max aus München ++ The Doors - The crystal ship ++ Carl Douglas - Kung fu fighting ++ 00:32:18 Anruferin Lisa aus Braunschweig ++ Bill Withers - Use me ++ Kajagoogoo - Too shy ++ 00:46:28 Anruferin Lisa aus Rheda-Wiedenbrück ++ Suzi Quatro & Chris Norman - Stumblin' in ++ Bee Gees - Stayin' Alive ++ 00:59:45 Anruferin Angelika aus Bad Kreuznach ++ The Doors - Light My fire ++ The Four Tops - Loco in Acapulco ++ 01:12:15 Anruferin Jenny aus Lünen ++ The Blind Boys Of Alabama - Way down in the hole ++ Bill Withers - Just The Two Of Us ++ 01:25:30 Faisal Kawusi ++ Marvin Gaye feat. Tammi Terell - Ain't No Mountain High Enough ++ 01:36:15 Anruferin Bianca aus Witten++ The Doors - When the music's over