Verhütung (Talk Forward)

1LIVE F**k Forward. Staffel 4, Folge 6. . 46:23 Min. . Verfügbar bis 08.10.2020. 1LIVE.

Jeder kennt die Risiken und würde es mit neuen Partner*innen nie "ohne" machen. Oder? So wichtig Safer Sex auch ist, so oft kriegt man es doch nicht auf die Reihe. Warum eigentlich nicht? Was sind die Gründe und Ausreden dafür, dass man mit der eigenen Gesundheit so rücksichtslos umgeht?

Audio Download .