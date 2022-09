„Ich schreibe Sexromane!“ – Eve schreibt Dark Romance Romane

1LIVE Intimbereich. . 35:22 Min. . Verfügbar bis 06.09.2023. 1LIVE.

Dark Romance ist ein Genre in der Literatur, in der es um Sex und Sexfantasien geht. Bekanntestes Beispiel: 50 Shades of grey. Catrin spricht mit Eve Summer, die mit „Bestie“ genau so einen Roman geschrieben hat. Eve Summer ist natürlich ein Pseudonym. Warum Eve nicht unter ihrem richtigen Namen schreibt und was wichtig ist, wenn man „sexy schreiben“ will, besprechen Catrin und Eve. Außerdem geht es um die Frage, was Dark Romance über Rollenbilder und Unterwerfungsfantasien aussagen. Ein 1LIVE-Podcast, © WDR 2022

