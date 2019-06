Audio: Show me your Genitals. Reden über Genitalien. (Talk Forward)

1LIVE F**k Forward. Staffel 3, Folge 6. . 39:42 Min. . 1LIVE.

Schwanz, Muschi, Penis, Vagina, Pimmel... und kann man eigentlich Fotze sagen? In dieser Folge dreht sich alles um unser Geschlecht. Wie ist eigentlich euer Verhältnis zu eurem Geschlechtsorgan? Wie nennt ihr es? Mögt ihr es? Liebt ihr es? Habt ihr schon Liebevolles von anderen darüber gehört? Was hat gut getan auf dem Weg, es zu mögen? Oder seid ihr unzufrieden damit? Was bräuchte es, um das zu ändern? Und gibt es eigentlich Unterschiede zwischen Männern und Frauen im Umgang mit dem eigenen Geschlechtsteil? | audio