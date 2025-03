Abnehmen auf Social Media dokumentiert: Hochglanz oder Realität?

1LIVE Intimbereich. . 39:11 Min. . Verfügbar bis 05.03.2030. 1LIVE.

So lange sie denken kann war Christina Meyer dick und das Leben oder die Menschen nicht immer nett zu ihr. Dann hat sie es geschafft, von 142kg auf 65 kg zu kommen. Sich also quasi zu halbieren. Dokumentiert hat sie das auf ihrem Instagram-Kanal - komplett ohne Hochglanz. In dieser Folge erzählt Christina über Body Positivity, Fat Shaming und warum ihr vor allem die eigene Gesundheit heute wichtiger ist als ihr Aussehen. Ein 1LIVE-Podcast, © WDR 2025

