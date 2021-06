Ed Sheeran Special

1LIVE. . 56:38 Min. . Verfügbar bis 02.07.2021. 1LIVE.

Ed Sheeran kann so viel: gefühlvoll singen, superschnell rappen, genial Gitarre spielen und diese Songs schreiben, die Milliarden Menschen lieben. Auf seiner neuen Single geht es aber um seine schlechten Angewohnheiten, „Bad Habits“ handelt von einer ungezügelten Party-Nacht. Wir feiern den Track mit einer ganzen Stunde für euch: 1LIVE Ed Sheeran Special - Vom Singer/Songwriter zum größten Pop-Star der Welt. Mit all seinen wichtigen Songs, von denen uns Ed persönlich erzählt. Playlist: One +++ Don’t +++ Drunk +++ The A-Team +++ I See Fire Hobbit Soundtrack +++ Thinking Out Loud +++ Sing +++ Antisocial feat. Travis Scott No. 6 Collaborations Project +++ Remember The Name feat. Eminem No. 6 Collaborations Project +++ I Dont‘ Care w/ Justin Bieber No. 6 Collaborations Project +++ Own It - Stormzy feat Ed Sheeran & Burna Boy +++ South of the Border No. 6 Collaborations Project +++ Bad Habits +++ Shape of You 1LIVE Acoustic Session +++ Castle on the Hill 1LIVE Acoustic Session +++