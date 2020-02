Özcan Cosar - Vom Arbeiterkind zum erfolgreichen Comedian!

Gute Leute. . 55:36 Min. . Verfügbar bis 18.02.2021. 1LIVE.

Özcan Cosar war mal Zahnarzthelfer und Deutscher Meister im Breakdance. Jetzt ist er Comedian und was für einer! In "1LIVE Gute Leute" spricht 1LIVE Moderatorin Sophie Passmann mit Özcan Cosar über Klischees von Deutschen und Türken und über Humor. Am Mittwoch, den 19. Februar 2020, von 23 bis 24 Uhr on Air und jederzeit im Podcast.

