Bei der Bundestagswahl 2017 holte die AfD in Sachsen so viele Stimmen wie keine andere Partei. Verdrängt sie die CDU auch bei der Landtagswahl? Welche Regierungskonstellationen zeichnen sich vier Wochen vor der Wahl am 1. September ab? Interview mit Daniela Kahls, Landeskorrespondentin in Sachsen. | audio