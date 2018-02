Johannes Hübl

1LIVE Talk | 14.02.2018 | 40:49 Min.

Er gehört zu den erfolgreichsten deutschen Männermodels überhaupt und hat für die Karriere sogar den Umlaut in seinem Namen geopfert: Als Johannes Huebl ist Johannes Hübl international gefragt. Im 1LIVE Talk zeigt Johannes Hübl 1LIVE Moderatorin Bianca Hauda seine Hood in Brooklyn-Dumbo und erzählt von seiner Arbeit, von Selbstvermarktung und Privatsphäre im Instagram-Zeitalter - und ob er sich vorstellen kann, jemals wieder dauerhaft in Deutschland zu leben.

Audio Download .