Joshua Groß liest aus "Prana Extrem"

52:36 Min. . Verfügbar bis 18.09.2023.

Es gibt nicht viele Bücher, in denen es ums Skispringen geht, aber eins von ihnen ist "Prana Extrem". Die Geschichte spielt in Tirol und es geht um Joshua, der mit seiner Freundin zu einem Skispringer und seiner Schwester zieht. Wie ist es, mitten im heißesten Sommer auf der Sprungschanze zu trainieren? Was kann eine zufällige Begegnung auslösen? Und was haben Monster-Libellen, ein geklauter Meteorit und Chupa Chups damit zu tun? Darum geht's in dieser Folge 1LIVE Stories mit Mona Ameziane. Ein 1LIVE-Podcast, © WDR 2022

