Doris Anselm liest aus "Hautfreundin. Eine sexuelle Biografie"

1LIVE Stories.. . 43:10 Min. . 1LIVE.

Die Frau ist naiv und sexuell unerfahren und der Mann der starke Held, der ihr endlich zeigt, was im Bett alles so möglich ist. Dieses Rollenklischee begegnet einem häufig in der erotischen Literatur. Doch nicht in dem neuen Roman von Doris Anselm. In "Hautfreundin" erzählt sie von einer selbstbewussten und neugierigen jungen Frau, die Sex mag. Sehr sogar.

