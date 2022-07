Carla Kaspari liest aus "Freizeit"

1LIVE Stories.. . 45:16 Min. . Verfügbar bis 10.07.2023. 1LIVE.

Der Name Carla Kaspari wird vor allem denjenigen von euch ein Begriff sein, die viel bei Twitter unterwegs sind. Jetzt hat Carla ihren ersten Roman rausgebracht, in dem es um Franziska geht, die gerade aus Paris zurückkommt. Sie hat eine Trennung hinter sich und lässt sich in einer unspektakulären Taubheit durchs Leben treiben. Mona Ameziane spricht mit Carla Kaspari über den Weg zum Roman, der über ein Schloss am Niederrhein führte, über Narzissmus im Internet und ihre Definition von Freizeit. Ein 1LIVE-Podcast, © WDR 2022

