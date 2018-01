Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Als der Satan laufen lernte

1LIVE Soundstories | 13.06.2017 | Länge: 51:50 Min.

1LIVE Soundstories: "Satan bedeutet Sinnesfreude statt Abstinenz" - sagt die Satanische Bibel. Autor dieses Werks ist der Gründer der "Church of Satan", Anton Szandor LaVey. Bis heute folgen weltweit Anhänger seinen Thesen, existiert die "Church of Satan" weiter, auch in Deutschland. - Von Edwin Brienen; Regie: Edwin Brienen; Redaktion: Natalie Szallies; Produktion: WDR 2011- www.hoerspiel.wdr.de | audio