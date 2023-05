Schicksalswahlen in der Türkei

1LIVE Reportage. . 55:37 Min. . Verfügbar bis 07.05.2024. 1LIVE.

Am 14. Mai ist es so weit: In der Türkei finden die wichtigsten Wahlen seit 20 Jahren statt. Seit über 20 Jahren sind die AKP und Recep Tayyip Erdogan an der Macht. Glaubt man den Umfragen, wird es diesmal aber eng für den amtierenden Präsidenten. 1LIVE Reporterin Dayala Lang ist seit Wochen in der Türkei unterwegs und spricht vor Ort mit den jungen türkischen Wähler:innen. Wem werden sie ihre Stimme geben? Ein 1LIVE-Podcast, © WDR 2023

