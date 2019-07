Audio: Von der EU vergessen? Eine Reise zur Europawahl

1LIVE Reportage. . 37:59 Min. . 1LIVE.

Wieso stimmen so viele Menschen in der EU für weniger Europa? Die 1LIVE Reportage geht europaweit an die Orte, an denen EU-Kritiker zuletzt die meisten Stimmen geholt haben – auf der Suche nach den Ursachen und mit Gegenargumenten im Gepäck. | audio