Audio: WDR 5 Kabarettfest Köln

WDR 5 Unterhaltung am Wochenende | 28.04.2018 | Länge: 01:48:11 Std.

Politkabarettist Jens Neutag hat die Nase voll: Wenn Trump mit Realsatire dem Kabarett das Wasser abgräbt, geht er eben in die Politik! Was jetzt alles anders wird, verrät er bei Rainer Pause im Theater am Dom. | audio