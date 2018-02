Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Hintergrund Deluxe: Schlaflosigkeit

WDR 5 Satire Deluxe - Beiträge | 03.02.2018 | Länge: 08:52 Min.

Na dann gute Nacht! Da hauen sich die Top-Politiker in den Sondierungs- und Koalitionsgesprächen die Nächte reihenweise um die Ohren und auch die Manager-Elite gibt dauernd damit an, dass sie kaum Schlaf nötig habe. Sehr beeindruckend, bestimmt! Aber mal ehrlich: Was haben wir davon? | audio