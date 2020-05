Temutma - Ein Monster macht Hongkong unsicher

1LIVE Krimi. . 54:26 Min. . Verfügbar bis 07.05.2021. 1LIVE.

•Horror-Schocker• Nacht für Nacht schlägt er zu, in den reichen Villenvierteln ebenso wie in den Elendsquartieren der Millionenstadt. Seine Opfer haben nur eines gemeinsam: In den Leichen befindet sich kein Tropfen Blut mehr. // Von Rebecca Bradley und Stuart Sloan / Regie: Leonhard Koppelmann / WDR 2002 / www.hoerspiel.wdr.de

