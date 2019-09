Audio: Summer of Hate – Die Geschichte der Manson Family

1LIVE Krimi. . 54:14 Min. . 1LIVE.

•Krimi• Die Geschichte von Charles Manson und der Manson Family – Die Hippiebewegung befindet sich noch auf ihrem Höhepunkt, als aus dem "Summer of Love" ein "Summer of Hate" wird: Am 9. August 1969 töten der Hippie-Guru Charles Manson und seine Jünger neun Menschen, darunter die hochschwangere Schauspielerin Sharon Tate, Ehefrau von Regisseur Roman Polański. // von Jörg Buttgereit / www.hoerspiel.wdr.de | audio