Audio: Krieg die Sterne

1LIVE Das Dschungeltelefon | 17.01.2019 | Länge: 01:18 Min.

Was ihr im Fernsehen nicht seht, hört ihr bei uns. Jeden Tag schleichen sich die Camp-Bewohner zum Dschungeltelefon und rufen bei uns an: die größten Lästereien, die schönsten Beleidigungen und die dümmsten Statements der Promi-Posse. Nur in 1LIVE! | audio