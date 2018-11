Audio: Welttag des Fernsehens

WDR 2 Comedy | 21.11.2018 | Länge: 02:14 Min.

Fernsehen ist wie Postkarten schreiben - so retro, dass es wieder in ist. Denn wer braucht schon hippes Binge Watching, wenn´s Bob Ross in Dauerschleife gibt. René Steinberg zum Welttag des Fernsehens. | audio