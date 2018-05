Audio: Gurr

Stars in 1LIVE | 22.05.2018 | Länge: 07:18 Min.

Die neue Single "Hot Summer" von Gurr ist eine Art Anti-Sommer-Song gegen den Druck, gut gelaunt sein zu müssen. Was an dem Zwang schlecht ist und wie der Song entstanden ist, hat das Indie-Duo in 1LIVE Plan B erzählt. | audio