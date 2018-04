Audio: Karosh Taha liest aus "Beschreibung einer Krabbenwanderung"

1LIVE Klubbing | 22.04.2018 | Länge: 46:00 Min.

Diese Hochhaussiedlungen kennen wir alle. In Duisburg-Marxloh, der Dortmunder Nordstadt oder Köln-Chorweiler. Und in so einer Ecke wohnt eine vierköpfige Familie aus dem Irak - irgendwo in Deutschland. Die Mutter ist depressiv, der Vater nur noch halb bei der Sache, die Schwester launisch und Sanaa mitten drin. | audio