Juju im 1LIVE Interview

Stars in 1LIVE. . 05:08 Min. . Verfügbar bis 26.11.2020. 1LIVE.

Juju ist für die Krone in der Kategorie "Beste Künstlerin" nominiert. Vorab war sie bei uns im Studio und hat im Interview unter anderem erzählt, was sie auf Tour am liebsten trinkt und ob sie es cool findet, wenn sie im Club von Fans angesprochen wird.

Audio Download .