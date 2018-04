Audio: Years and Years

Stars in 1LIVE | 20.04.2018 | Länge: 01:38 Min.

In der Single "Sanctify" geht es um sexuelle Orientierung - Olly Alexander, der Frontmann von Years and Years, ist schwul. In dem Song verarbeitet er eine merkwürdige Situation, die er mit einem platonischen Freund erlebt hat. Was da mit ihm lost war, hat er im 1LIVE-Studio beschrieben. | audio