Bülent Ceylan und Josefine Preuß zu Gast bei 1LIVE

Stars in 1LIVE | 28.03.2018 | 05:53 Min.

Was haben Comedian Bülent Ceylan und Schauspielerin Josefine Preuß gemeinsam? "Verpiss dich, Schneewittchen!". Der Film erscheint am 29. März in den deutschen Kinos! Vorher waren sie zu Gast bei 1LIVE und haben über ihren neuen Film geredet.

