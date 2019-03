Audio: Glückwunsch, Diana Ross

WDR 4 Glückwunsch. . 02:20 Min. . WDR 4.

Genau so wichtig wie der Gesang der Supremes waren ihre immer neuen aberwitzigen Kleider; ihre Perücken, Frisuren und falschen Wimpern. All das gehörte dazu, wenn man von der Vorstadt-Schönheit zu einer Pop-Prinzessin aufsteigen wollte. Und Lead-Sängerin Diana Ross, die am 26. März 75 Jahre alt wird, kletterte noch weiter nach oben. Autor: Joachim Deicke. | audio