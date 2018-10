Audio: Richard Berkowski: Abtreibung und Auftragsmord

WDR 2 Zugabe - Beiträge | 11.10.2018

Zu Beginn seines Pontifikats galt Papst Franziskus in der katholischne Kirche als Erneuerer. Doch was ist jetzt los? Bei seiner Generalaudienz auf dem Petersplatz verglich er Abtreibungen mit Auftragsmorden. Viele sind schockiert über diese Wortwahl, dabei liegt sie doch so nahe, wie Bruder Richard Berkowski in seiner Predigt darlegt... Autor: Richard Berkowski. | audio