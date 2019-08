Wie verlief der Prozess?

Am 27. Juni 2019 begann vor dem Landgericht Detmold der Prozess um Kindesmissbrauch in mehr als 450 Fällen auf dem Campingplatz Eichwald in Lügde-Elbrinxen. Verhandelt wurde an zehn Tagen. Angeklagt waren drei Männer. Den Hauptangeklagten Andreas V. aus Lügde und Mario S. aus Steinheim wird unter anderem sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen, schwerer sexueller Missbrauch von Kindern und Besitz kinderpornografischen Materials vorgeworfen.