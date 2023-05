Lokalzeit live: Feuerzauber über Düsseldorf

Lokalzeit. . 01:03:38 Std. . Verfügbar bis 13.05.2024. WDR. Von David Hebing.

Hunderttausende Besucher:innen werden zum 20. Japantag in Düsseldorf erwartet, einem der größten japanischen Kultur- und Begegnungsfeste in Europa. Höhepunkt ist das traditionelle japanische Feuerwerk über dem Rhein.

Ein Tag voller japanischer Kunst, Kultur und Kulinarik. Der Japantag in Düsseldorf ist eines der größten japanischen Kultur- und Begegnungsfeste Europas. Taiko-Trommeln gehören genauso dazu, wie Kampfsport-Vorführungen und tausende Cosplayer:innen, die das Stadtbild prägen. Ihre bunten Kostüme sind an Mangafiguren angelehnt. Höhepunkt des 20. Japantages ist das traditionelle japanische Feuerwerk. Das Motto diesmal: "Die japanischen Jahreszeiten am Düsseldorfer Nachthimmel".