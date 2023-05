Duisburger City Trail aus dem WDR Landesstudio Duisburg

Beim Duisburger City Trail gehts am Muttertag, 14. Mai, auf die Laufstrecke. Die Läufer:innen können an spannenden Orte in der Stadt hinter die Kulissen gucken.

Ob sie durch das Museum laufen, die Stadt Bibliothek durchqueren oder einen Einblick in das WDR Studio bekommen - die Veranstaltung soll ein besonderes Sightseeing bieten. Der WDR ist auch mit dabei. Die Läuferinnen und Läufer haben die Möglichkeit, im Studio mit WDR-Moderatorin Anika Keil zu reden.