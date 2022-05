Sohn von Ministerin Lambrecht flog mit: Aufregung um Flug mit Bundeswehr-Helikopter

Eigentlich sollte es für einen kurzen Familienurlaub über Ostern nach Sylt gehen. Da Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) aber vorher noch einen Termin hatte, zu dem sie mit dem Hubschrauber zu fliegen gedachte, nahm sie ihren 21-jährigen Sohn Alexander kurzerhand mit dorthin. Lambrecht besuchte also am 13. April die Aufklärungsstellung der Bundeswehr in Bramstedtlund in Schleswig-Holstein - und fuhr von dort mit ihrem Sohn auf die Nordseeinsel weiter.

Auf Instagram postete der Sohn stolz ein Foto von sich im Regierungshubschrauber - und schrieb darunter: "Happy Easter".

Das Portal "Business Insider" machte den Familientrip im Bundeswehr-Helikopter publik, und das Ministerium sah sich zu einer Erklärung genötigt: Lambrecht habe den Mitflug in einem Regierungshubschrauber zeitig beantragt und " die Kosten gemäß der Richtlinie zu 100 Prozent übernommen ", sagte ein Ministeriumssprecher auf WDR-Anfrage am Dienstag. Auch für die Weiterfahrt im Ministerinnen-Auto inklusive BKA-Personenschutz soll Lambrecht einen Obolus für den Sohn bezahlt haben.

Lambrecht sei als Verteidigungsministerin " anforderungsberechtigt " für Luftfahrzeuge der Flugbereitschaft, wenn die Reise in Ausübung einer amtlichen Tätigkeit durchgeführt werde, klärte der Sprecher weiter auf. Und sie könne auch die begleitenden Personen bestimmen.

Richtlinie erlaubt Mitnahme

Tatsächlich dürfen Regierungsmitglieder zusätzliche Begleitpersonen auf solchen Flügen mitnehmen. Das besagt die "Richtlinie für den Einsatz von Luftfahrzeugen der Flugbereitschaft BMVg zur Beförderung von Personen des politischen und parlamentarischen Bereichs".

Und auch die Berechnung der Kosten für Begleitpersonen ist klar geregelt:

" Sonstige Begleiter von Anforderungsberechtigten ... entrichten für ihren Mitflug einen Betrag in Höhe des Normaltarifs der Deutschen Lufthansa (DLH-Economy-Klasse) an die Bundeswehr. "

Da es keinen Lufthansa-Flug von Berlin nach Ladelund, wo der Bundeswehr-Helikopter landete, gibt, wurde der Preis offenbar geschätzt. Nach Recherchen der Berliner Zeitung soll eine Helikopter-Flugstunde mit der Flugbereitschaft der Bundeswehr 5.300 Euro kosten.

Jurist: Rechtlich alles in Ordnung

Aus rechtlicher Sicht habe Lambrecht nichts falsch gemacht, sagt Markus Ogorek, Professor für Verwaltungsrecht an der Uni Köln. Entscheidend sei in solchen Fällen immer, dass die Beteiligten "keinen Vorteil" aus dieser Beförderung ziehen konnten: "Ist der Sohn auf diese Weise günstiger gereist, als es normalerweise möglich gewesen wäre?"

Ein andermal: Auf dem Weg nach Luxemburg

Kritisieren könne man an diesem Punkt eher die Richtlinie der Bundesregierung: Lufthansa Economy-Class sei sicherlich nicht der richtige Vergleich für die Kostenberechnung eines Helikopters oder, wie im Regelfall der Bundesregierung, eines Jets der Flugbegleitung. " Hier wäre mindestens 'Business-Class' als Berechnungsmaßstab angemessener ", so Ogorek, denn die Ausstattung und Verpflegung falle zumeist hochwertig aus – wie die Instagram-Fotos von Lambrechts Sohn belegten.

"Mit gesundem Menschenverstand"

Aber, gibt er zu bedenken: Der Helikopter sei in diesem Fall ohnehin geflogen - ob mit oder ohne Sohn. Und der habe mutmaßlich keinen dringend benötigten Platz beansprucht, auch das BKA sei zum Schutz der Ministerin ohnehin dabei gewesen. Lambrecht habe zudem einen Ausgleich bezahlt. Insofern rät Ogorek, den Fall " mit gesundem Menschenverstand " zu betrachten.

Fragwürdig findet der Verwaltungsrechtler die Verwendung der Instagram-Fotos des Sohnes in manchen Medien. Man hätte dessen Gesicht wenigsten pixeln müssen, kritisiert Ogorek. Aber auch das sei eher eine moralische Frage, denn: Der 21-Jährige habe in einem offenen Account gepostet, sei Sohn einer öffentlichen Person und lichtete sich bei offiziellen Anlässen ab - alles Gründe, warum er wohl hinnehmen müsse, dass seine Fotos benutzt werden.

Unverständnis bei CDU und FDP