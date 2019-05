Wiglaf ist gestorben. Was soll ich sagen? Ich bin sehr traurig. Wir lernten uns in den 1980er-Jahren kennen. Er war Halbtags-Redakteur der taz -Medienseite, ich sein Gelegenheitsautor. Nach und nach wurde aus Arbeit Freundschaft. Sie hielt bis heute und endet nicht mit seinem Tod.

Als Wiglaf Droste und ich am Telefon wie so oft mal wieder die Weltlage erörterten, profitierten wir von unserer großen internationalen Erfahrung. Es war später Vormittag und wir übersprangen souverän alles, was morgens von professionellen Wichtigtuern in die Medien-Welt gerührt worden war. Wiglaf hatte dazu das Nötigste vor längerer Zeit bereits schriftlich mitgeteilt:

"Politik und Medien verkleben in Sache und Rhetorik zu einem nicht mehr in seine einzelnen Bestandteile zerlegbaren Ganzen. Man kann auch Brei dazu sagen."

Wir hatten zwar Zeit, aber doch nicht für sowas. Besser sofort zur Sache kommen und direkt über innere Angelegenheiten sprechen.

Fünf Euro in die Kalauer-Kasse

Wiglaf hatte sich gerade von einem schwäbischen Orthopäden eines seiner Knie renovieren lassen. Mit der Rehabilitation des Patienten – so klagte der Frischoperierte – würde es wohl etwas länger dauern. Manchmal sei es schon wieder ganz gut, manchmal aber auch noch ganz schön aua. Längeres Sitzen gönge prima, das anschließende Aufstehen aber verursache eine gewisse Pein. Längeres Gehen gehe dann gar nicht. Längeres Liegen sei auf Dauer auch keine Lösung, da das ja doch zwangsläufig irgendwann in Aufstehen und Gehen münden müsse und dann zwicke und zwacke es ungut in der Kniekehle und hach – ach ja – er wolle ja nicht jammern, aber da sei jetzt wohl Geduld gefragt.