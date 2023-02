Kakteen, ein Saloon, eine Band – die Bühne zeigt den Wilden Westen, wie man ihn sich vorstellt. Lässig schlendert der Bandit Butch Cassidy herein, singt einen Song und trifft einen betrunkenen Jungen namens Sundance Kid. Die beiden hat es wirklich gegeben, sie waren Gesetzlose und wurden gejagt, von den Detektiven der Agentur Pinkerton. Ein glückliches Ende fanden sie nicht, sie wurden erschossen. Sundance hatte eine Frau, Etta Place, und diese steht im Zentrum des Westernmusicals "I love Bandits", das nun durch NRW tourt.

Eine tolle Band bringt die Klassiker des Country&Western auf die Bühne, von Dolly Parton bis zu "Ring of Fire" von Johnny Cash. Die Mädels tanzen auch einen schmissigen Cancan in historischen Kostümen. Manche Songs sind ein bisschen modernisiert, Sundance Kid rappt auch mal. Doch vor allem entsteht das Feeling, das Fans der Country&Western-Musik lieben. Romantische Songs, derber Humor, coole Sprüche.

Von Etta Place, Butch Cassidy und Sundance Kid sind nicht viele Fakten wirklich bekannt. Aber es gibt Legenden. Auf denen beruhen ja auch die Filme wie der bekannte Western "Zwei Banditen" mit Katharine Ross, Robert Redford und Paul Newman von 1969. Das Musical lebt nicht in erster Linie von den Spielszenen, sondern von der Musik. Die tollen Songs erzählen von Liebe und Trennung, von der Gefahr und dem Leben in der Natur. Sonst gilt die Countryszene als ziemlich männerlastig. In "I love Bandits" sorgen starke Frauenfiguren dafür, dass beim Schießen, Saufen und Singen absolute Gleichberechtigung herrscht.