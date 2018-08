Bilder für die Ohren. Andy Warhols Plattencover im MAKK

Eigentlich trifft es der Ausstellungstitel "Pop goes Art" nicht so recht. "Pop-Art goes Music" hätte es eher auf dem Punkt gebracht. Denn im Museum für Angewandte Kunst Köln (MAKK) hängen hinter Plexiglas fast alle LP -Cover Andy Warhols. Und einige ihrer großformatigen Vorbilder werden auch gezeigt.