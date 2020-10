Kaputte Kunst im Wallraf-Richartz-Museum

Beschädigte Kunst – damit befasst sich das Wallraf-Richartz-Museum in Köln in einer Ausstellung. Unter der Überschrift " Schön kaputt! - Restaurieren oder nicht? " stehen zum Europäischen Tag der Restaurierung (11. Oktober) von Freitag bis zum 18. Oktober zwölf Gemälde und Grafiken im Mittelpunkt, die normalerweise nicht mehr ausgestellt werden, wie die Stadt Köln am Montag ankündigte.

Restauratorinnen und Kunsttechnologinnen beleuchteten nicht den künstlerischen Wert, sondern den Zustand der Werke und den damit verbundenen professionelle Umgang. Unter den Exponaten sind auch Objekte, deren Beschädigungen irreversibel sind oder deren Restaurierung aus unterschiedlichen Gründen nicht möglich ist.

Restaurieren oder retuschieren?

Dazu zählt ein Damenporträt von Franz von Lenbach aus den 1890er Jahren. Das Antlitz ist als einziges unversehrt, doch der große Teil der restlichen Malschicht ist durch falsche Lagerung und Handhabung von der Leinwand abgeplatzt und unwiederbringlich verloren gegangen. Die Ausstellungsmacher stellen die Frage, ob diese Spuren heute restauriert oder retuschiert werden sollten.