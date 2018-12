Am 8. Februar starb die Schauspielerin Marie Gruber im Alter von 62 Jahren. Die gebürtige Wuppertalerin wurde Anfang der 90er Jahre bundesweit bekannt mit "Go Trabi Go". Neben zahlreichen Fernsehserien spielte sie auch in internationalen Erfolgsproduktionen wie "Das Leben der Anderen" und "Der Vorleser". 2017 war sie in der Serie "Babylon Berlin" zu sehen.