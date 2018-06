Zentrale Feier der Welterbestätten am Aachener Dom

Die 42 deutschen Weltkultur- und Weltnaturerbestätten haben am Sonntag (03.06.2018) den Welterbetag gefeiert. Besucher konnten bei Führungen, Konzerten und Ausstellungen geschichtsträchtige Bauwerke und Landschaften erleben.

Aachener Dom seit 1978 eingetragen

Die zentrale bundesweite Feier fand in diesem Jahr in Aachen statt. Der Aachener Dom beging am Sonntag zugleich sein 40-jähriges Jubiläum als Unesco-Welterbe.

Die Grabeskirche Karls des Großen und Krönungskirche für mehr als 30 Könige war 1978 das erste Bauwerk in Deutschland, das in die Liste der Unesco-Welterbestätten aufgenommen wurde.

Die Aachener Domschatzkammer und die Chorhalle mit Karls- und Marienschrein sind am Welterbetag frei zugänglich. Auf dem Domhof präsentiert sich die Dombauhütte.

Schlösser, Kirchen, Industrie

Fünf Stätten in NRW stehen unter dem Schutz der Internationalen Konvention für das Kultur- und Naturerbe der Menschheit. Neben dem Aachener Dom sind es die Schlösser Augustusburg und Falkenlust in Brühl, der Kölner Dom, die Zeche Zollverein in Essen und das Schloss Corvey in Höxter.