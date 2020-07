Er ist nicht Udo und will es auch nicht sein. Dirk Stasikowski steht auf der Bühne und erinnert sich zusammen mit dem Publikum an einen der größten deutschsprachigen Entertainer. Er singt die bekannten Hits von "Griechischer Wein" bis "Aber bitte mit Sahne" zum Playback, mit warmer, kraftvoller Stimme. Und viele im Publikum summen erst leise mit, dann singen sie sogar. Weil zwischen den Stühlen in der großen Immanuelskirche in Wuppertal genug Platz ist, funktioniert das auch problemlos.

Der Abend "Udo – eine Reise durch das Leben und die Lieder von Udo Jürgens" ist ein Herzensprojekt. Das merkt man von Anfang an. Dirk Stasikowski erzählt mit Respekt und Liebe vom Sänger und Komponisten. Udo Jürgens – der als Jürgen Udo Bockelmann geboren wurde – hat ja nicht nur für sich selbst, sondern auch für viele Kolleginnen und Kollegen geschrieben. Manche seiner Hits wurden von Größen wie Bing Crosby gecovert. Wenn es um die vielen Ehen und Liebeleien des Idols geht, kommt auch mal ein Augenzwinkern ins Spiel.

Stimmungsvolle Erinnerung an Udo Jürgens

Dirk Stasikowski gelingt es, das Publikum auf sympathische und direkte Weise mitzunehmen. Es entsteht ein Gefühl von Gemeinschaft. An viele Melodien erinnern sich die Leute, aber es gibt auch unbekannte Lieder, die nur den Fans bekannt sind. So entsteht das Bild eines großen Unterhaltungskünstlers, der auch kritische Worte nicht scheute. Und dem es manchmal sogar wichtiger war seine Meinung zu sagen – oder zu singen–, als Erfolg zu haben.

Nach den Aufführungen in Wuppertal wird Dirk Stasikowski im Herbst auch in Düsseldorf als Udo zu erleben sein, im Theater Flin. Bei der Premiere schlug ihm pure Begeisterung aus dem Saal entgegen. Es könnte sein, dass dieser Abend noch sehr lange auf den Spielplänen steht.