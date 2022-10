Das Dreifach-NRW-Jubiläum beim Tatort

Drei Tatort-Teams ermitteln in unserem Land. Und alle drei feiern in diesem Herbst Jubiläen: Dietmar Bär und Klaus J. Behrendt lösen schon seit 25 Jahre ihre Fälle in Köln, Axel Prahl und Jan Josef Liefers sind seit 20 Jahren auf ihre ganz eigene humorvolle Weise in Münster aktiv und in Dortmund ermitteln Jörg Hartmann und Anna Schudt seit zehn Jahren im Ruhrpott-Milieu.

Neue Doku "Das Tatort Geheimnis"