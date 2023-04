Senga läuft von einem Arzt zum anderen. Nach einem Autounfall kann die Tänzerin nicht mehr tanzen. Sie hofft, dass sie jemand operiert und ihr Hoffnung macht. Was sie nicht gebrauchen kann, ist ein nervender Nachbar vor der Tür. Und da steht er, Ever Montgomery, Professor für Geowissenschaften. Er bekommt einen wichtigen Preis und bei der Verleihung muss er tanzen. Das Problem: Ever ist Autist, leidet am Asperger-Syndrom. Er hasst Körperkontakt.

Zwei Menschen mit Macken lernen sich kennen. Das ist eine typische Grundsituation für eine Komödie. Doch wenn es um seelische Beeinträchtigungen geht, braucht man viel Fingerspitzengefühl. Genau das haben Autor Mark St. Germain und Regisseur Heinz Kreidl. Es gibt eine Menge Wortwitz und herrlich ungelenke Tanznummern, Senga und Ever schenken sich nichts. Aber niemals werden sie lächerlich gemacht. Im Gegenteil, sie wachsen einem in diesen zwei Theaterstunden richtig ans Herz.

Madeleine Niesche spielt Senga mürrisch, brummig, stachelig. Eine Frau, der ihr Leben zerplatzt, die überhaupt nicht weiß, was sie machen soll, wenn sie nicht mehr tanzen kann. Ralf Stech zeigt einen hochintelligenten, witzigen Professor, der sich von seiner verletzlichsten Seite zeigen muss. Wie die beiden zueinander finden, sich immer wieder verletzen, verzeihen, neue Versuche machen, ist einfach großartig. Das Publikum kugelt sich vor Vergnügen und nicht wenige haben dabei Tränen in den Augen. "Die Tanzstunde" ist ein richtig tolles Theaterstück, Humor mit Herz.