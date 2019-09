In Köln etwa präsentiert sich der Bahnhof Belvedere, das älteste in Originalgestalt erhaltene Stationsgebäude in Deutschland. In Herdecke öffnet ein Ende der 1920er Jahre gebautes Pumpspeicherwerk erstmals für Besucher. Auch die Beethovenhalle in Bonn, die seit Jahren für viele Millionen Euro saniert wird, kann im Rahmen von Führungen besichtigt werden.

Veranstaltet wird der bundesweite Aktionstag von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz in Bonn. Die Eröffnung ist in Ulm in Baden-Württemberg.

Stand: 08.09.2019, 09:22