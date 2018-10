Spaß an der Pose: Sandra (links) mit Freundinnen und WDR-Autor Max Burk

Für Sandra aus Bochum war es ein erfolgreicher Tag. Ungefähr tausend Fotos hat sie von sich und ihren Freundinnen innerhalb von zwei Stunden im Supercandy Museum geschossen. In den nächsten Tagen werden ihre 34.500 Follower auf Instagram Bilder sehen, auf denen sie auf einem Einhorn in einem Bad aus pinken Bällen reitet oder im lila Konfettiregen vor einem türkisen Garagentor steht. "Hier sind so viele tolle Kulissen, da fällt man richtig in Pose und voll ins Bild rein, das macht so richtig viel Spaß." 29 Euro hat sie der Eintritt gekostet. Für sie war es die Sache wert. Andere hier blicken herablassend auf Besucherinnen wie Sandra, die ernsthaft auf Followerfang gehen, knipsen sich in selbstironischer Distanz - und tun im Grunde dasselbe.

Männer sieht man selten

... wenn, dann hinter der Kamera

Im Supercandy Museum stehen die Besucherinnen und Besucher und ihre Selbstinszenierung in den schrillen Kulissen im Mittelpunkt. Gleich am Empfang ist eine "Beauty Station" – an Kosmetikspiegeln kann hier vor dem Rundgang nachgeschminkt werden. Viele Frauen und Mädchen kommen mit mehreren Outfits. Dafür stehen Umkleidekabinen zur Verfügung. Ob im "Lakritzbad" mit 50.000 lakritzschwarzen Bällen oder in der "Supercandy Airline" mit den original (pinken) Flugzeugsesseln einer kolumbianischen Luftlinie – überall posieren die Besucherinnen und fotografieren sich gegenseitig. Männer sieht man selten. Sie stehen auch eher hinter der Kamera. Mehr als 90 Prozent der Besucher sind weiblich.