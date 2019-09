Noch heute werden Kinder in aller Welt mit dem inzwischen von fremder Hand gezeichneten sich selbst entzündenden Paulinchen, dem aus Trotz verhungernden Suppenkaspar und dem offenbar unter einer Hyperaktivitätsstörung leidenden Zappel-Philipp groß. Warum dem so ist – und was die Faszination des "Struwwelpeter" bis heute ausmacht – zeichnet die Ausstellung in Oberhausen nach (Angela Bugdahl, "Die Geschichte vom Suppenkaspar", 2004).