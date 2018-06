Das seit 30 Jahren in Bochum aufgeführte Rollschuh-Musical "Starlight Express" soll dort nach dem Willen des Veranstalters noch viele Jahre weiterlaufen.

Bislang fast 11.700 Aufführungen

"Wir gehen davon aus, dass wir noch mal fünf bis zehn Jahre spielen können" , sagte der Geschäftsführer des in Düsseldorf sitzenden Unternehmens Mehr! Entertainment, Maik Klokow.

Das Musical des Komponisten Andrew Lloyd Webber war 1984 in London uraufgeführt worden. 1988 wurde es erstmals in Bochum in einem eigens dafür gebauten Theater gezeigt. Dort wurde die Show bisher fast 11.700 Mal gezeigt.