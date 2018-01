Zum einen fordern sie die Aufnahme von Gesellschaftsspielen in den Sammlungskatalog der Deutschen Nationalbibliothek. Das unterstützt der Deutsche Kulturrat ebenfalls - er betrachtet analoge Spiele als Kulturgut mit einer hohen gesellschaftlichen Bedeutung. Der Kulturrat sagt, die Spielregeln seien der geistige Kern eines nicht-digitalen Spiels. Diese seien Büchern und vergleichbaren Publikationen gleichzustellen.

Verhältnis von Autoren und Verlegern

Damit will die Zunft der Spieleautoren (SAZ) auch ihre Position gegenüber den Spieleverlagen verbessern, denn die Verleger stellen gerne in Frage, ob so eine Spielanleitung überhaupt ein literarisches Werk ist und eigenständig betrachtet werden sollte - und nicht vielmehr als Gebrauchsanweisung.

Autoren und Verleger aber sehen in Gesellschaftsspielen ein schützenswertes Kulturgut mit hoher gesellschaftlicher Bedeutung, deshalb müsse der Zugang erleichtert werden. Eine Forderung ist auch die umsatzsteuerliche Gleichstellung von Spielen mit anderen Kulturgütern. Der Antrag auf einen ermäßigten Steuersatz von sieben Prozent statt 19 wird jetzt intern beim Deutschen Kulturrat bewertet.

