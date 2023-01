Service Hörbuch – Nikki Erlick: Die Vorhersage

Die Journalistin Nina schreckt in ihrem New Yorker Appartement aus dem Schlaf. Sie und die gesamte Menschheit müssen von diesem Tag an Unbegreifliches akzeptieren: Vor jeder Tür, jedem Zelt, jeder Hütte auf der ganzen Welt liegt eine Schachtel. In der jeweiligen Muttersprache sind Empfängername und eine Botschaft eingraviert: Das Innere birgt das Maß Deines Leben. Die Boxen enthalten einen Faden von jeweils unterschiedlicher Länge.

Bald wird klar: Die Fäden zeigen die jeweilige Lebenszeit der Empfänger an. Die Autorin erzählt einfallsreich, was das bewirkt. Menschen mit kurzen Fäden werden ausgegrenzt, sie bekommen keine Kredite von den Banken, keine Mietverträge von Hausbesitzern. Überall auf der Welt entwickeln sich Zweiklassengesellschaften. Misstrauen, Denunziantentum und Diskriminierung blühen. Die von Nikki Erlick erschaffene Welt wird von Tag zu Tag düsterer und trostloser.

Hörbuch

Nikki Erlick (2022): Die Vorhersage. Aus dem Amerikanischen von Sabine Thiele. Ungekürzte Lesung mit Vanida Karun. München: Random House Audio. 11 Stunden, 34 Minuten. 25,95 €. ISBN : 978-3-8371-6304-9.

Buch

Nikki Erlick (2022): Die Vorhersage. Aus dem Amerikanischen von Sabine Thiele. München: Heyne. 480 Seiten. 22 €. ISBN : 978-3-453-32244-8.

Autor: Wolfgang Meyer

Redaktion: Beate Wolff